BREEK: BMW gaat Audi achterna

Een man in een BMW-windbreaker heeft aan de hand van uitgelekte interne bouwcodes wat toekomstige BMW-modellen ontmaskerd. We lichten de opvallendste zaken voor je uit.

Ontzettend schokkend is het nieuws niet, het meeste wisten namelijk al. Dat er bijvoorbeeld een M2 CS en M4 CS komen dat zal geen verrassing voor je zijn. Dat er ook een M5 komt met vierwielaandrijving zal zelfs voor je oma geen verrassing meer zijn.

Toch is de informatie interessant voor de echte diehard fans. Er staat namelijk niet alleen in welke modellen BMW binnen afzienbare tijd op de markt brengt, maar ook met welke motor/bak combinaties de desbetreffende modellen geleverd gaan worden. Zo zien we bijvoorbeeld geen handgeschakelde optie voor de F90 M5, voor het geval iemand daar nog op hoopte.

Apart is dat de bron meldt dat de nieuwe 5-serie GT met interne bouwcode G32 daadwerkelijk 5-serie GT gaat heten. Eerdere berichten duidden erop dat dit model in de toekomst als 6-serie door het leven zou gaan. Maar ook de 6-serie zoals we ‘m nu kennen gaat zoals bekend op de schop en wordt vervangen door de G14/G15 8-serie. De G14 betreft in dat geval de cabrio, de G15 de coupé.

Tenslotte komen tot het hete nieuws dat betrekking heeft op de titel. In de enorme brij van lettertjes en cijfertjes ontwaren we namelijk ook ergens de volgende passage:

TX01,P,BMW PKW,X’,G01,X3 M40d,SAV,,,EUR,LL,AWD,5,AUT

TX02,P,BMW PKW,X’,G01,X3 M40d,SAV,,,EUR,RL,AWD,5,AUT

TX06,P,BMW PKW,X’,G01,X3 M40d,SAV,,,EUR,RL,AWD,5,AUT

Naast de echte M variant van de X3 en de m40i die we al kennen komt er dus ook een X3 M40d, die alleen beschikbaar wordt als automaat. Die variant kenden we nog helemaal niet! Volgens @wouter gaat BMW hier wederom Audi mee achterna, dat immers al lange tijd de SQ5 aanbiedt met diesel onder de kap (behalve dan in ‘Murica).

Kijk jij uit naar de X3 m40d, of ga je toch voor de i3 S? Laat het weten, in de comments!