Breek: de nieuwe VW Polo!

Baanbrekend design.

Voor de uiterlijke wijzigingen hebben jullie ons verder niet nodig, maar toch moeten we dat streepje boven de grille en onder de motorkap even benoemen. We zagen dit foefje ook op de VW Arteon en het ziet er misschien wat gekunsteld uit, maar kennelijk denkt VW dat ze een designhit te pakken hebben. Wie zijn wij om daaraan te twijfelen?

De nieuwe Polo staat gepland voor 2018 en wordt gebouwd op het MQB-platform, waar bijvoorbeeld ook de huidige Golf op is gebaseerd. Het ligt dus voor de hand dat de Polo zal groeien en ruimer wordt, terwijl de auto wel zo’n 70 kilo zou afslanken ten opzichte van het uitgaande model. Voor meer info zul je nog effe geduld moeten hebben.

Foto’s via Cars.co.za