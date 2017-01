BREEK: EPA beschuldigt nu FCA van dieselgesjoemel

Cazzo! De kou rondom Volkswagen-dieselgate is nog niet uit de lucht en nu wijst het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) met de beschuldigende vinger naar FCA. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan hetzelfde vergrijp als de Duitsers.

En dat is zeker geen goed nieuws voor Sergio Marchionne en de zijnen. Automotive News rapporteert dat het zou gaan om ruim 104.000 pickups en SUV’s met de 3.0-liter zespits diesel onder de kap. Samen met de EPA heeft ook de California Air Resources Board FCA er naar verluidt officieel van verwittigd dat de fabrikant in hun ogen in overtreding is. Cynthia Giles van de EPA zegt er hetvolgende over:

“Failing to disclose software that affects emissions in a vehicle’s engine is a serious violation of the law. We continue to investigate the nature and impact of these devices. All automakers must play by the same rules, and we will continue to hold companies accountable that gain an unfair and illegal competitive advantage.”

Mary Nichols, head-honcho van de California Air Resource Board, heeft nog wat duidelijkere woorden over voor FCA:

“Once again, a major automaker made the business decision to skirt the rules and got caught.”

Vooral de directe referentie naar Volkswagen-dieselgate zal toch even schrikken zijn voor ome Serge, zeker met de miljardenschikking van Volkswagen eerder deze week nog vers in het achterhoofd. In een reactie probeert FCA alvast iedere schuld van zich af te werpen:

“FCA US is disappointed that the EPA has chosen to issue a notice of violation with respect to the emissions control technology employed in the company’s 2014-16 model-year light-duty 3.0-liter diesel engines. FCA US intends to work with the incoming administration to present its case and resolve this matter fairly and equitably and to assure the EPA and FCA US customers that the company’s diesel-powered vehicles meet all applicable regulatory requirements.”

Opvallend is dat daar waar Volkswagen juist aangaf haast te hebben de zaak af te handelen voor de inauguratie van ‘The Donald’, FCA stelt dat zij vooruit kijken om met het nieuwe regime om de tafel te gaan zitten. Je krijgt de indruk dat dat niet alleen komt doordat ze geen keus hebben vanwege het simpele feit dat Obama over acht dagen geen POTUS meer is. Als een bedrijf met een sterke Amerikaanse tak ziet het de samenwerking met Trump die kritisch staat ten opzichte van de EPA kennelijk wel met vertrouwen tegemoet.

Mocht FCA echter toch schuldig bevonden worden, dan hangt ze een flinke straf boven het hoofd. Om te beginnen kunnen ze voor elke sjoemelauto al een boete verwachten van maximaal 37.500 Dollar. Omdat het ‘Murica is komen daarbij ongetwijfeld dan ook nog de nodige claims van ‘benadeelden’. Ten gevolgde van het nieuws tuimelde de beurskoers van FCA in ieder geval omlaag met zo’n dertien procent. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dit verhaal dan, FCA dat weten we nog niet zeker. Zo niet wordt dit verhaal mogelijk slechts één keer vervolgd.