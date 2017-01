BREEK: Ford luistert naar Trump, GM nog niet?

De nieuwe president van Amerika weet nu al druk uit te oefenen op de lokale autoindustrie.

“They took our jobs” is één van de meest bekende uitspraken van Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne. De kersverse president voegt daad bij woord en komt met een aantal harde uitspraken.

Met het oog op de werkende Amerikaan hekelt Trump het feit dat veel Amerikaanse bedrijven kiezen voor exportproductie. Zo worden iPhones in Azië gemaakt en autofabrikanten doen precies hetzelfde met fabrieken buiten de VS. Trump dreigt met een heffing te komen zodat productie buiten de VS niet meer interessant is.

De Cruze van Chevrolet wordt bijvoorbeeld gedeeltelijk in Mexico geproduceerd. Trump deelde vandaag (uiteraard) via Twitter een harde sneer uit naar het concern:

Ford was van plan om in Mexico een nieuwe fabriek te bouwen, maar vandaag is bekendgemaakt dat de automaker 700 miljoen dollar gaat investeren in een fabriek in Michigan. CEO Mark Fields zegt de keuze te hebben gemaakt vanuit zakelijk oogpunt. De plannen voor een fabriek in Mexico worden afgeblazen. De maatregel van Ford is goed voor 700 nieuwe banen in de Verenigde Staten. Ford had oorspronkelijk 1,6 miljard dollar apart gelegd voor de bouw van een fabriek in San Luis Potosí, Mexico.

De 700 miljoen zal worden gebruikt om meer elektrische- en zelfrijdende auto’s te produceren in de fabriek te Flat Rock, Michigan. In de komende vijf jaar wil Ford met 13 nieuwe groene modellen komen. Onder andere hybride varianten van de F-150, de Mustang en de Transit zijn onderweg.