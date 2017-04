Breek! Max kan niet rijden

Heeft de beste man een blessure, maken we een grap of is er iets anders aan de hand?

Wees gerust, het valt allemaal mee. Tijdens de afgelopen F1-race in Melbourne kreeg Max Verstappen de eer om bij te praten met de coureurs van het Red Bull Holden Racing Team Commodore. Dit team rijdt in het Supercar Championship waarin auto’s uitkomen met een vermogen van rond de 650 pk, de motor voorin, aandrijving op de achterwielen en jawel: drie pedalen.

In gesprek met coureur Shane van Gisbergen stelde Max de ene vraag na de andere. Zo kwam ook aan bod of Van Gisbergen met de linker- of de rechtervoet remt, waarop de Supercar-coureur uitlegde dat hij met rechts remt en heel-and-toe gebruikt om de toerentallen van motor en transmissie te matchen.

Wat schetst onze verbazing: volgens Van Gisbergen had Verstappen nog nooit van heel-and-toe gehoord. We kunnen ons haast niet voorstellen dat dat inderdaad het geval is, al heeft Verstappen natuurlijk in geen enkele raceklasse zelf met pook en koppeling hoeven schakelen. Bovendien spreken ze in Limburg niet van heel-and-toe, maar van thûssenghâs. Klinkt meteen heel anders.