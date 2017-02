Breek! Nederland sjoemelt DOOR

Nederlandse automobilisten met een sjoemelkar hebben maling aan oproepen van de dealer en kachelen rustig door, zo blijkt.

De speurneuzen van AD hebben uitgezocht hoeveel auto’s nog met sjoemelsoftware rondrijden in Nederland. Maar liefst 175.000 Audi-, VW-, Seat- en Skoda-bestuurders kregen vorig jaar een oproep van de dealer om de software te laten updaten, waardoor de motoren zich voortaan wel aan de emissieregels zouden houden. Navraag door de krant bij de RDW leerde dat 115.000 mensen uit deze groep (nog) geen gehoor heeft gegeven aan de oproep en dat zij dus vrolijk doorkachelen met die auto’s die teveel uitstoten.

Volgens de krant vinden veel sjoemelmobilisten het wel gesneden. Hun eigen veiligheid en gezondheid zijn niet direct in het geding en dus mag de foute VAG-software gewoon blijven zitten. Verder is men naar het schijnt bang dat de auto na de update minder lekker rijdt of meer verbruikt. De Bovag meent dat dat laatste niet het geval is, maar mensen vinden het simpelweg teveel moeite om voor een software update terug naar de dealer te gaan.

Het RIVM hamert er intussen op dat het wel echt invloed zou hebben op de luchtkwaliteit in Nederland als alle eigenaren van een sjoemelkar terug naar de dealer zouden gaan voor een update. Dat hebben ze in Duitsland trouwens een stuk handiger aangepakt, want daar zijn automobilisten verplicht om hun auto aan de eisen te laten voldoen. In Nederland heeft de terugroepactie meer een facultatief karakter.

Ondertussen rekent importeur Pon erop dat de genoemde 115.000 auto’s echt nog wel terug naar de garage komen voor een update. Er zijn reeds 60.000 auto’s langsgekomen bij de diverse dealers en er worden nog steeds brieven verstuurd om mensen erop te attenderen dat ze hun sjoemelauto moeten laten fixen.

Aan de ene kant ligt het voor de hand om te concluderen dat die 115.000 automobilisten complete lak hebben aan de luchtkwaliteit en de gezondheid van anderen. Aan de andere kant: wie weet hoeveel sjoemelauto’s van andere merken er nog rondrijden waar we geen weet van hebben? Toch is het bij bepaalde VAG-auto’s vastgesteld dat ze niet volgens de norm presteren, wat ons betreft mag (net als in Duitsland) best verplicht worden gesteld dat automobilisten terug moeten komen voor een fix die dergelijke problemen verhelpt.