Breek: nieuwprijzen van auto’s met Euro’s omlaag tot 2020

Auto's in Nederland worden doorgaans alleen maar duurder en duurder. Een groepje schimmige ambtenaren besluit eens in de zoveel tijd hoeveel de grammetjes CO2 nu weer moeten gaan kosten. Toch is er ook goed nieuws op het gebied van onze autoprijzen.

Vanaf 1 januari 2017 gaat de recyclingbijdrage namelijk omlaag met twee-en-een-halve Euro naar 42,50 Euro. Maar dat is nog niet alles, want tot en met 2020 blijft de bijdrage ieder jaar dalen met 2,50 Euro tot slechts 35 Euro in 2020! Goed nieuws dus voor al diegenen die stijl achterover sloegen van het schokkende nieuws dat we in 2010 brachten toen de verwijderingsbijdrage ofwel recyclingsbijdrage steeg van 15 naar 45 Euro. Mochten de prijzen die de overheid wil vangen voor een grammetje wit CO2 nu tóch een paar jaar gelijk blijven, dan kost je Mustang GT met automaat in 2020 niet meer 112.210 Euro, maar 112.000 Euro. Kijk, dan wordt dat prijsverschil met de omliggende landen opeens een stuk draaglijker.

Sommigen zullen überhaupt niet bekend zijn met de recyclingsbijdrage voor nieuwe auto’s. Tot voor kort werd deze kostenpost doorgaans meegenomen in het mysterieuze bedrag dat je aan je dealer over moest maken onder de noemer ‘kosten rijklaar maken‘. Als fervent autoblog-lezer zorgde je er natuurlijk voor dat de dealer die voor zijn rekening nam door keihard te onderhandelen. Uiteindelijk kom je dan tot een totaalprijs/maandbedrag waarvoor de auto naar huis mag. Hoe hoe bedrag verder precies is samengesteld is de meesten natuurlijk een biet.

De overheid speelde daar handig op in door Auto Recycling Nederland (ARN) in staat te stellen 45 Euro te innen bij de importeurs voor elke nieuwverkochte auto. In ruil daarvoor verzorgt ARN de jaarlijkse verslaglegging aan het ministerie van Melanie. Tevens zorgt het voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de eindgebruiker zijn auto of accu kosteloos kan inleveren.

Bizar genoeg voor een organisatie die werkt voor de overheid besloot ARN in oktober dat ze die werkzaamheden ook wel voor iets minder zouden kunnen doen. Efficiënter werken en dergelijke, je kent het wel. In plaats van in het eigen vlees te snijden werd de beoogde kostenbesparing echter direct doorverrekend aan bij ARN aangesloten sloperijen. Deze kregen tot voor kort namelijk een vergoeding van dertig Euro per auto van ARN voor elke gesloopte auto. Daarnaast kunnen ze ook nog de onderdelen verkopen. Geen wonder dat sommige slopers in dikke bakken rondrijden. ARN besloot dat die vergoeding wel omlaag zou kunnen naar vijf Euro per auto.

Maar dit stuitte op grote weerstand van de slopers, wat de verlaging van de recyclingsbijdrage deed wankelen. Gelukkig is er nu een compromis gevonden waarbij die verlaging nog steeds gewaarborgd blijft. De vergoeding gaat per 1 januari van dertig naar twintig Euro per auto en de komende twee jaar wordt deze verder afgebouwd naar 10 Euro per auto. Volgens ARN directeur Arie de Jong was de premie anders een verkapte subsidie van overheid naar ARN en van ARN vervolgens naar sloper. Beter bekend als de klassieke Nederlandse rondpomp-constructie:

“We stoppen met de vergoeding van tien euro per wrak [20 Euro blijft als adminkosten] omdat de werkzaamheden horen bij de bedrijfsvoering van een demontagebedrijf. Bedrijven die niet bij ARN zijn aangesloten moeten dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar krijgen daar geen vergoeding voor. Het was dus eigenlijke een verkapte subsidie van ARN-bedrijven en daar wilden we vanaf.”

