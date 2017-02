BREEK: Nissan sjoemelde met de Qashqai

En nog een merk bijt in het stof.

Nissan heeft vandaag volgens Automotive News een tikje op de vingers gekregen van de Zuid-Koreaanse autoriteiten. In hun Qashqai of satansap zouden ze een defeat device gebruikt hebben om de uitstootnormen te halen. Eerder al werd de Japanse fabrikant hiervoor een boete van 330 miljoen Won opgelegd. Klinkt als een bak geld, maar eigenlijk is het maar zo’n 250.000 Ekkermannen.

Nissan ging in beroep tegen de straf en klaagde zelfs de regering aan voor reputatieschade, maar kreeg de deksel vandaag op de neus. De rechter oordeelde dat de eerder opgelegde straf terecht was. Daarbij is de verkoop van het model in kwestie op last van het gerecht inmiddels gestaakt en moet Nissan 814 Qashqai’s terugroepen. Of Nissan die auto’s terug moet kopen of mag/kan aanpassen is nog niet bekend.

Het getroffen model wordt door Nissan gebouwd in het Britse Sunderland. De motor is afkomstig van partner Renault. Tot op heden is de Franse fabrikant wel eens gelinkt aan sjoemelpraktijken, maar leek toch een beetje onder de radar te blijven. Dit is dan ook geen goed nieuws voor het merk, hoewel het sowieso twijfelachtig blijft of de Europese autoriteiten hun eigen industrie hard durven te bestraffen.