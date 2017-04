Opa Frans wilde Max weghouden bij Jos

Wederom een opmerkelijk verhaal omtrent de familie Verstappen.

Dat de warme band tussen opa Frans Verstappen, zoon Jos en kleinzoon Max enigszins bekoeld is was al duidelijk. Frans doet nu echter een stevige onthulling tegenover de Telegraaf. De 70-jarige Limburger zou namelijk een ontmoeting hebben gehad met Red Bull-honcho Helmut Marko.

Frans wilde Marko waarschuwen voor zoon Jos. De bottom line van het gesprek zou dan ook zijn geweest dat Red Bull ervoor moest zorgen dat Jos bij Max uit de buurt bleef, en vice versa. Frans zei daar zelf het volgende over:

Ik heb deze noodzakelijke stap gezet in het belang van Max omdat ik vrees dat anders zijn carrière zou stuklopen. Het was geen wanhoopsdaad en niemand wist dat die ontmoeting zou plaatsvinden. Het enige wat ik wilde bereiken was dat Red Bull Racing zou ingrijpen en Max zou beschermen tegen de ellende die zijn vader continu veroorzaakt, zoals vechtpartijen.

Om te bewijzen dat de ontmoeting met Marko heeft plaatsgevonden, heeft Frans het vliegticket van Düsseldorf naar het Oostenrijkse Graz laten zien. Daar ligt het hoofdkantoor van Red Bull Racing, waar de meeting “in het diepste geheim” plaatsvond.

Een en ander ligt in het verlengde van de schermutseling tussen Frans en Jos, vorig jaar na de Grand Prix van Hongarije. Jos zou zijn vader toen een paar welgemikte patsen hebben verkocht die daarop aangifte deed, maar Frans trok diezelfde aangifte later weer in. Naar eigen zeggen wilde opa de carrière van z’n kleinzoon niet beschadigen, al heeft hij nu spijt van de ingetrokken aangifte.

Red Bull Racing en de advocaat van Jos wensten niet op de uitlatingen van Frans in te gaan. Die laatste geeft nog wel aan dat het verbroken contact met Max hem nog steeds veel verdriet doet. Jos Verstappen was onlangs nog betrokken bij een vechtpartij in Limburg. Naar eigen zeggen was hij het slachtoffer en werd hij door anderen belaagd.