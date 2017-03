BREEK: overname PSA op Opel is officieel

Het hing al even in de lucht en nu is de deal helemaal officieel.

BAM. Vanochtend trapt PSA er een persbericht uit met de bevestiging van de overname op Opel. PSA verwelkomt Opel en het Vauxhall merk. De overname ging gepaard met een bedrag van 2,2 miljard euro. Met de deal is PSA nu de op een na grootste autoproducent van Europa. Opel/Vauxhall is actief in 11 Europese landen met bijna 1.800 dealers. De samenwerkende partijen verwachten de transactie in het vierde kwartaal van 2017 te hebben afgerond.

PSA heeft de Renault-Nissan alliantie van de nummer twee-plek verstoten als het gaat om de grootste autoproducenten van Europa. Enkel de enorme Volkswagen Groep is nog groter dan PSA en blijft de onbetwiste nummer één. De Fransen nemen de complete boel over, inclusief patenten en technologieën van Opel. De technieken kan PSA weer toepassen op de eigen modellen van Peugeot, Citroën of DS.

Opel was voorheen in handen van het Amerikaanse General Motors. Ze wisten echter geen chocola te maken van het Duitse merk met jaar in jaar uit rode cijfers tot gevolg. Aan PSA de taak om het roer om te gooien.