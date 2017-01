BREEK: Volkswagen schikt voor ruim 4 miljard in Amerika

Het gerucht ging al dat Volkswagen de hele zaak nog snel even wilde schikken vóór de inauguratie van Trump. Kennelijk is de kogel nu bíjna door de kerk.

Op 20 januari zweert POTUS-elect Donald Trump dat hij het ambt van POTUS naar eer en geweten gaat invullen en de grondwet gaat verdedigen. Wie weet wat ons daarna allemaal te wachten staat. Al enige tijd geleden kwam naar buiten dat Volkswagen niet bereid was om te leven met de onzekerheid. Zij wilden graag zo snel mogelijk een punt zetten achter dieselgate in samenwerking met de zittende autoriteiten.

Het lijkt erop dat er nu een deal op tafel ligt. Persbureau Reuters meldt namelijk dat Volkswagen voor 4,3 miljard Dollar een schikking heeft getroffen met het U.S. Justice Department. Onderdeel van de afspraak is dat Volkswagen officieel schuld bekent en belooft om het nooit meer te doen. Officieel moeten de bedrijfs-bonzen nog akkoord gaan met de deal, maar de verwachting is dat dit zal gebeuren. Naar verluidt komen de hoge piefen vanavond of morgenvroeg bijeen om een en ander te bespreken.

Gisteren werd Volkswagen mederwerker Oliver Schmidt opgepakt in Miami door de F.B.I. op verdenking van ‘conspiracy to defraud the United States’. Oliver stond op het punt om terug te vliegen naar Duitsland toen hij in de kraag gegrepen werd door de Female Body Inspectors het Federal Bureau of Investigation. Oliver kijkt nu tegen maximaal vijf jaar cel aan. De Duitse staat onderzoekt op haar beurt momenteel nog of Martin Winterkorn, Hans Dieter Poetsch en Herbert Diess strafvervolging in eigen land verdienen.

Voor de duidelijkheid: deze 4,3 miljard staat dus los van de 17,5 miljard die Volkswagen eerder uittrok om Amerikaanse klanten schadeloos te stellen. Daarmee loopt de schadeteller nu dus al op naar ruim twintig miljard. Analisten houden er rekening mee dat dit nog verder kan stijgen als Volkswagen nog te maken krijgt met boetes in andere regio’s, hoewel de EU niet happig lijkt te zijn om daarvoor te zorgen.



Bedankt Wouter voor de tip!