BREEK: trucks schoner dan personenwagens op diesel

De Euro6-norm voor personenauto's blijkt een wassen neus te zijn.

Uit een rapport van de International Council on Clean Transportation (ICCT) blijkt dat moderne vrachtauto’s en bussen op diesel mínder schadelijke NOx-gassen per gereden kilometer uitstoten dan personenwagens op diesel. Let wel, het gaat hierbij níet om een equivalentie verhaal van één DAF XF telt voor vijf Polo Bluemotions. Het ICCT stelt dat één moderne vrachtauto letterlijk minder NOx uitstoot dan één moderne dieselauto. Dat is uiteraard slecht nieuws daar er veel meer personenwagens op satan-sap rondrijden dan trucks en bussen. Juist wij Europeanen tokkelen massaal rond in de gifbommen.

Uiteraard gaat het voorlopig slechts om een onderzoek van één partij en kan je daar altijd je vraagtekens bij stellen. Toch geniet het ICCT wel enige geloofwaardigheid: de club stond in 2013 aan de wieg van Volkswagen-dieselgate toen het de Amerikaanse autoriteiten iets influisterde over afwijkende uitstootwaardes. Het nieuwe rapport is gebaseerd op onderzoeksresultaten uit Duitsland en Finland, twee landen die niet bekend staan als grote exporteerders van bananen.

Uit een vergelijking van 24 verschillende vrachtauto’s en 30 verschillende dieselauto’s bleek dat de eerste groep gemiddeld 210 milligram NOx per kilometer uitstoot onder reële omstandigheden en de tweede groep 500 kilo milligram. De crux zit ‘m in de omschrijving ‘reële omstandigheden’. Volgens de Euro6-norm mogen personenwagens namelijk maar maximaal 80 milligram NOx-gassen per kilometer de lucht in werpen. Die waarde wordt in de testcyclus weliswaar gehaald, maar in de realiteit dus zwaar overschreden.

Vrachtwagens en bussen moeten ook voldoen aan hun eigen Euro6-normen, maar voordat ze hun typegoedkeuring krijgen moeten ze sinds 2013 ook tests ondergaan in de echte wereld. In september van dit jaar wordt de nieuwe testcyclus van kracht, waarbij ook personenwagens getest worden buiten de comfortabele omgeving van de testbank.

De ICCT stelt echter dat de aanscherping van de regels niet ver genoeg gaat. Volgens hen hebben de fabrikanten nog steeds de ruimte om bijvoorbeeld een speciaal prototype te fabriceren om de test goed te doorstaan. Beter zou het zijn als voor de tests een model van de productielijn geplukt wordt, of nóg beter, een auto die al in handen is van een consument.



Bedankt Arjen voor de tip!

Image-Credit grafiek: ICCT

Image-Credit 300D: @prachtplaatje via autojunk