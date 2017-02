BREEK! VW overweegt juridische stappen tegen Piëch

Gaan we serieus meemaken dat de pater familias van zijn eigen toko een tik op de neus krijgt?

Dat kunnen we je binnenkort vertellen, maar duidelijk is dat de Kacke in Wolfsburg behoorlijk am dämpfen is. Wat is het geval? Piëch bracht onlangs naar buiten dat een deel van de toenmalige top van Volkswagen al veel eerder op de hoogte was van sjoemelpraktijken dan aanvankelijk werd beweerd. Deze hoge piefjes zouden echt heus 100% eerlijk waar pas op de hoogte zijn gebracht van geknoei met emissiewaarden toen VW met de billen bloot ging.

Ferdinand Piëch zou zich baseren op informatie over gesjoemel van een Israëlisch beveiligingsbedrijf die hij omstreeks februari 2015 ontving. Destijds ging de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen (Piëch dus) met deze informatie naar CEO Winterkorn, die vervolgens doodleuk claimde alles onder controle te hebben. Vele miljarden euro’s aan boetes, juridische kosten en waardeverminderingen van de aandelen verder weten we dat Winterkorn het allesbehalve onder controle had.

De RvC stond vervolgens achter de handelswijze van Winterkorn terwijl Commissaris-Eindbaas Piëch er niet gerust op was. Dat verklaart dus ook meteen waarom het nooit echt lekker leek te boteren tussen Winterkorn en Piëch. Toch blijven de door Piëch beschuldigde (oud-)bestuurders volhouden dat zij oprecht van niks wisten en dat Piëch uit z’n nek kletst. Mogelijk worden er zelfs juridische stappen ondernomen om de Porsche-telg flink aan te pakken, zo schrijft VW in een officieel statement.

Lang verhaal kort: het rommelt bij Volkswagen en we hebben zo’n vermoeden dat dat nog wel even zo blijft.