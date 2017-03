Briljant idee: een Nordschleife-cup voor straatauto’s!

Vooralsnog gaat het slechts om een idee, maar we hebben hier een goed gevoel bij.

Regisseur, verzamelaar en bouwer van de SCG 003 Stradale James Glickenhaus gooit de knuppel in het hoenderhok! Hij stelt een “Road Cup” voor met straatauto’s die als volgt werkt. Fabrikanten nemen met straatauto’s op straatbanden deel aan een tocht van Keulen naar de Nürburgring. Vervolgens wordt op dit roemruchte circuit een rondetijd neergezet, maar dan wél op de banden waarmee eerdergenoemde toch werd verreden. Simpel + eerlijk + Nürburgring = een instant hit, als je het ons vraagt.

Glickenhaus komt met het idee op de proppen naar aanleiding van de claims van Lamborghini. Volgens de Italianen reed hun Huracán Performante een messcherpe rondetijd van 6:52 min op het circuit der circuits. Velen twijfelen eraan of Lambo wel binnen de lijntjes heeft gekleurd. Het idee van The Glick zou aan alle speculaties een einde maken, bovendien wordt meteen duidelijk wie de échte daddy op de ‘Ring is.

Overigens is Glickenhaus zelf ook niet vies van een stevige claim. Volgens hem is de SCG 003 Stradale in staat om de Nordschleife in 6:40 min te ronden, aldus Autocar. Daarmee lijkt de regisseur alweer een beetje terug te krabbelen, want enige tijd geleden had hij het nog over 6:30 min. Enfin, doet er niet toe! We vinden zijn plan in elk geval geweldig en hopen dat andere fabrikanten de ballen hebben om het een kansje te geven.

Foto: lezer @melv in z’n Focus ST op de ‘Ring, via Autojunk