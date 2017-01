Brit raakt BMW half jaar kwijt in parkeergarage

En was niet eens zijn eigen auto, maar die van een vriend.

Het kan de beste overkomen. Je gaat een avondje stappen/shoppen, maar bij terugkomst heb je werkelijk geen idee meer op welke verdieping van de garage je je auto hebt geparkeerd. Ja, je hebt flink wat trappen naar beneden gelopen, maar of het nu de vierde of vijfde etage was… Een kwartier zoeken later heb je eindelijk je auto gevonden, jezelf voornemend voortaan beter te onthouden waar je hem neerzet.

Wat je vermoedelijk nog nooit is overkomen, is dat je ├╝berhaupt vergeten bent in welke parkeergarage je de auto hebt neergezet. En mocht het je overkomen, dan kun je gewoon op je parkeerkaartje kijken waar je moet zijn. Tenzij je zo iemand bent die het kaartje in zijn auto laat liggen, maar dan staat de parkeergarage vermoedelijk nog in de lijst met recente bestemmingen van Google Maps op je telefoon.

En toch is dit allemaal niet gelukt bij een Schot, die in juni met een van een vriend geleende BMW naar Manchester toog voor een concert. Na afloop kon hij zich niet meer herinneren waar hij de auto had geparkeerd en kon het zoeken beginnen. Eerst die avond zelf en vervolgens -na wat een vervelend telefoontje moet zijn geweest- vijf dagen lang met de vriend en eigenaar van de BMW. Gemeente en diverse sleepbedrijven werden gecontacteerd, maar het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk is de BMW in augustus als vermist dan wel gestolen opgegeven bij de politie.

Een half jaar lang blijft het akelig stil rondom de kwijtgeraakte BMW, maar onlangs kwamen agenten een overduidelijk verlaten auto tegen in een grote parkeergarage. De auto werd nagetrokken en bleek inderdaad de verloren BMW te zijn. Hoeveel de parkeerkosten bedroegen na een half jaartje droog parkeren in het centrum van een grote is niet bekend, maar zijn ongetwijfeld niet mals.



Foto van een BMW die waarschijnlijk niet kwijt is: @thomasso0072 op autojunk.nl, met dank aan @doewap voor de tip!