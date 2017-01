Britse automarkt gaat instorten na verkooprecord 2016

Er werden nog nooit zoveel auto's verkocht als afgelopen jaar in Groot Brittannië. Maar dat succes gaat niet geëvenaard worden dit jaar.

Hosanna! 2,7 miljoen auto’s verkocht! Da’s 100.000 meer dan afgelopen jaar! McLaren mailde ons vanmorgen zelfs vrolijk dat ze bijna 100% meer hadden verkocht dan in 2015, maar die profiteerden dan ook van de Brexit. Maar denk maar niet dat het komend jaar wéér gaat lukken om een verkooprecord te halen, aldus verschillende marktanalisten. Volgens hen gaat de verkoop van nieuwe auto’s komend jaar flink onderuit in the UK en zullen er volgens de gunstigste voorspellingen een slordige 135.000 auto’s minder verkocht gaan worden.

De reden dat men die daling vreest is dat er een verminderde vraag is vanuit de fleet-owners (bedrijven met een flink wagenpark) en dat de vraag in december met een procent zakte. Bovendien loopt sinds de aankondiging van Brexit de vraag onder particulieren flink terug. Tel daarbij op dat autobouwers al hebben aangekondigd dat de Brexit kan leiden tot hogere autoprijzen en de optelsom lijkt compleet: de Britse autoverkopen konden het nog wel eens pittig gaan krijgen komend jaar. Sterker nog: een aantal merken hebben hun prijzen al moeten opschroeven doordat de Britse Pond flink in waarde gedaald is.

Na Duitsland heeft het Verenigd Koninkrijk de grootste automarkt van Europa. In maart zou de Brexit defintief in gang gezet moeten worden.

Foto: een fijn tafereel in Londen via Autojunk