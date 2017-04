Britse BMW-medewerkers gaan het werk neerleggen

Het werk bij de BMW Groep in Engeland zal verscheidene keren worden neergelegd.

Voor veel Britse medewerkers van de BMW Groep is de maat vol. De grootste Britse vakbond had vorige week een grootschalige stakingsactie aangekondigd en nu is duidelijk geworden wat men van plan is.

Er zullen de komende weken acht stakingsacties gaan plaatsvinden. In totaal zullen meer dan 3.500 medewerkers betrokken zijn bij de stakingen. De stakingen vinden plaats bij diverse fabrieken. De eerste grote actie is op 19 april bij de MINI-fabriek in Cowley, Oxford. De medewerkers eisen een betere pensioenregeling.

In Engeland rollen jaarlijks 210.000 MINI’s van de band. Daarnaast bouwt de BMW Groep jaarlijks meer dan 250.000 motoren en 4.000 Rolls-Royces in het conservatieve land. Naast Engeland is Nederland ook een belangrijk land voor de productie van MINI’S. Bij VDL Nedcar in het Limburgse Born worden jaarlijks duizenden MINI’S geproduceerd.

Het is nu aan BMW om met de Britten te gaan praten in hoop op een oplossing. Een woordvoerder heeft gezegd dat de autogroep diverse opties op tafel heeft voor de medewerkers in Engeland. (via Autonews)