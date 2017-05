Broertjes van Hamilton en Vettel zitten niet stil

Lewis Hamilton en Sebestian Vettel zijn niet de enige in hun familie die van racen houden. Ook hun broertjes Nicolas Hamilton en Fabian Vettel zijn nu actief in de motorsport.

Voor Nicolas Hamilton is het racen geen onbekend terrein. Hij kruipt na twee jaar afwezigheid weer achter het stuur in de Britse Renault Clio Cup. De halfbroer van Lewis Hamilton racet met een aangepaste auto omdat hij spastisch is. Nicolas gaat het resterende seizoen van de Clio Cup racen bij WDE Motorsport. Hij gelooft dat dit de perfecte plek voor hem is. “Ik ben op zoek naar een plek om mezelf te verbeteren in een kampioenschap dat erg competitief is. De Clio Cup is hier perfect voor en het is ook de juiste omgeving als opstapje naar andere competities”, aldus Hamilton.

Fabian Vettel, het 18-jarige broertje van Sebastian Vettel, maakt zijn debuut in de motorsport. Hij gaat racen in de Audi Sport TT cup. Zijn aankondiging kreeg behoorlijk wat media-aandacht doordat zijn broer al vier keer wereldkampioen geworden is in de Formule 1. Hoewel Sebestian Vettel het erg goed doet, wil Fabian toch zijn eigen koers kiezen in de motorsport.