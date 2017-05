Bulkvoordeel: koop in een klap 26 Merc’s bij Domeinen

Van 190E tot 600SEL, Domeinen heeft een lekkere partij Mercedes in de aanbieding voor de snelle beslisser.

Afgelopen zondag meldden we je al over de dikke Mercedes-Maybach S600 die je op kan pikken bij Domeinen. Het Ministerie van Financiën heeft echter ook wat oudere Mercs in de aanbieding. In gedachten zal je bij die zin waarschijnlijk iets roepen in de trant van dit:

“Zo hé, er zijn oude Merc’s afgepakt van wanbetalers? Je. Verwacht. Het. Niet.”

Wat dit geval echter speciaal maakt, is dat je een hele partij van 26 stuks in één keer kan kopen. Dat zijn er zoveel dat ze niet eens met zijn allen op één foto kunnen. Gezien de leeftijd van de auto’s zou het wel eens om de voorraad kunnen gaan van een handelaar die iets teveel ingezet heeft op de klassieker/youngtimer-boom. Het Min Fin meldt in ieder geval dat het gaat om een executieveiling.

De Duitse dikbolides stammen uit de periode 1973-1993 en lijken niet allemaal in puike staat te verkeren. Bij één van de oude S-Klasses is er een achterdeur in een afwijkende kleur te zien en bij sommige auto’s zijn de banden leeg en zien we wat roest. Laten we eens kijken wat de buit qua modellen is:

W116, 450SE, grijs, 1973, 325.694 km

W116, 280SE, wit, 1974, 215.052 km

W116 280S, beige, 1976, 280.165 km

W116 280SE, grijs, 1977, 216.838 km

W116 280SE, bruin, 1978, 321.886 km

W116, 280SE, blauw, 1979, 340.919 km

W116, 280S, groen, 1980 298.520 km

C123 230CE, groen, 1981, 143.308 km

C123, 230CE, blauw, 1982, 255.422 km

W123, 200, wit, 1982, 245.495 km

W124 230E, grijs, 1986, 225.038 km

C124 230CE, zwart, 1987, 275.040 km

S124 300TE, grijs, 1987, 232.521 km

W126 280S, groen, 1980, 189.182 km

W126 280SE, blauw, 1981, 306.852 km

W126, 380SE, biege, 1981, 244.808 km

W126, 280SE, groen, 1981, 275.853 km

W126 500SEL, blauw, 1981, 221.440 km

C126 380SEC, grijs, 1981, 187.596 km

W126 380, grijs, 1985, 415.455 km

W126 300SE, grijs, 1986, 297.182 km

W126 300SE, grijs, 1986, 223.044 km

W140, 600SEL, zilver, 1991, 217.884 km

W201 190, grijs, 1984, 257.155 km

W201 190, grijs, 1986, 229.676 km

W201, 190E, rood, 1993, 218.061 km

Dickschiffe dus uit de tijd van Derrick. Snoepjes zijn toch wel de W140 600SEL, en sommige van de coupé’s die er tussen staan. Die rode 190E ziet er ook nog best wel oké uit. Zie jij het wel zitten om 26 Benzen te hebben?