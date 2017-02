Callaway heeft iets interessants in petto voor je Corvette

Zijn het Stinger-raketten in de achterbak?

Neen! Maar het is wel een aparte bodykit om je Corvette C7 om te toveren tot een soort Shooting Brake. Op zich is dat natuurlijk al leuk, maar Shooting Brake’s hebben we al van allerlei soorten sportwagens gezien. Toegegeven, soms ziet het er best gaaf uit, maar het trucje kennen we nu wel een beetje.

Bijzonder aan de creatie van Callaway is echter dat het slechts half een creatie van Callaway is. Je moet namelijk als Corvette-eigenaar zelf nog even de montage regelen. Dat doe je door de achterklep te verwijderen en in plaats daarvan de koolstofvezel-onderdelen van Callaway terug te schroeven. Typisch Amerikaans houtje-touwtje werk dus, maar eigenlijk ook best wel tof.

Mits je de procedure goed uitvoert en niet uit frustratie alle panelen vernacheld, eindig je met wat Callaway zelf omschrijft als de Callaway AeroWagon. Deze auto werd overigens al vier jaar geleden aangekondigd, maar nu is ‘ie dan kennelijk eindelijk klaar.

De kit kost 15.000 Dollar. Daarvoor krijg je de panelen dan in een naakte carbon-look. Als je ze in kleur wil hebben moet je nog 1.500 Dolaar extra betalen. Mocht je overigens geen trek hebben in een shooting brake, maar wel in extra pk’s voor je Corvette, is Callaway ook nog altijd slechts one call away. De C12 die je wellicht nog kent uit een videogame van vroeger, die maken ze helaas echter niet meer.