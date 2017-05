Canard! Renault legt productie stil door cyberaanval

Het lijkt wel alsof we in 2017 leven.

Renault heeft vannacht de productie in verscheidene fabrieken stilgelegd, nadat het bedrijf was getroffen door cyberaanvallen. Onder andere de fabriek in Revoz, Slovenië is getroffen. Gisteren werd al bekend dat nerds bezig zijn met een grote actie om pegulanten bitcoins binnen te slepen met behulp van WanaCrypt0r-ransomware. Hackers vinden die software zelf zeer l33t, of zoiets. Zelfs enkele ziekenhuizen werden stilgelegd.

Het is nog onduidelijk hoeveel fabrieken van de autobouwer daadwerkelijk besmet zijn met de schadelijke software. Renault geeft zelf aan de productie preventief stilgelegd te hebben om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De aanval wordt zeer serieus genomen door de powers that be. Die willen er namelijk zeker van zijn dat ze de powers that be blijven. Onder andere de G7 heeft aangegeven dat ze met hernieuwde energie cyberaanvallen tegen willen gaan in de toekomst. (via NOS.nl)

