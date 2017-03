Carbon festa met de Pagani Huayra Roadster

Het heeft even geduurd.

Eindelijk EINDELIJK is de Huayra Roadster klaar en staat ‘ie te shinen in Genève. De verwachting was dat Pagani de cabrio vorig jaar mee zou nemen naar Zwitserland, maar in plaats daarvan kregen we de Huayra BC.

De Roadster is op een paar vlakken anders dan de coupé. Oner andere het dak (duh), de ‘bobbels’ en de nieuwe lijntjes boven de achterlichten zijn nieuw bij de Roadster. De supercar moet het doen met 765 pk, 1000+ Nm en dat allemaal met een keurig gewicht van 1.280 kilo.

Al die carbon gekkigheid komt met een duizelingwekkend prijskaartje van ruim 2,2 miljoen euro. Merda!