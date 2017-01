Carlex vergrijpt zich aan Maserati GranTurismo-interieur

Het is netjes afgewerkt, dat moet gezegd worden.

Carlex Design kan elke interieurwens uit laten komen. Autointerieurs wel te verstaan. Geen materiaal of thema is deze Poolse firma te gek, van felle kleuren tot aan steampunk-creaties met koper en bizarre stiksels en bijzondere leersoorten.

We weten niet precies hoe de eigenaar van deze Maserati GranTurismo (rijtest) zijn wensen heeft geformuleerd, maar het ‘glamour’ waar Carlex het over heeft zie ik er niet in terug. Het pikzwarte interieur is afgewerkt met sierstrips die doen denken aan ruwe goudstaven en het moet associaties opwekken met juwelen. De in het leer gestikte vormen doen denken aan diamanten. Zou ook niet misstaan in de luxere speelkelder trouwens.

Kijkend naar de detailfoto’s kun je niet anders dan concluderen dat de heren en dames bij Carlex vakwerk hebben geleverd, of het nu wel of niet je smaak is. Daarnaast is het interieur van de GranTurismo van zichzelf ook al geen wonder der design, dus de wens om er wat extra leer tegenaan te gooien is lang niet gek. Ik zou het alleen zelf iets anders hebben samengesteld…