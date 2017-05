Carrièreswitch? Word testpiloot bij McLaren!

Word jij sterker van tegenslagen, is falende techniek je passie en ben je niet te beroerd om de benenwagen te pakken als je auto het weer eens begeven heeft? Klim in de pen!

Zo’n vaart zal het niet lopen en toch is dit nieuws de moeite van het bespreken waard. McLaren start met een competitie voor snelle gamers en er staat nogal wat op het spel. De winnaar krijgt namelijk een plaatsje als officiële simulatorcoureur bij het team aangeboden en mag derhalve meehelpen met de ontwikkeling van de MCL32!

Voor je denkt dat dat betekent dat je nu en dan een promotioneel rondje in die dure simulator mag zitten en daarmee basta: think again. De winnaar krijgt een jaarcontract aangeboden en in dat jaar wordt nauw samengewerkt met engineers. Er wordt ook echt van deze testpiloot verwacht dat ‘ie actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de auto, maar de kans dat je ooit met the real deal het asfalt op mag is natuurlijk niet zo groot.

Het maakt in het kader van de competitie trouwens niet uit of je je racegames met een controller voor de tv speelt of dat je met een PC van 3.000 euro de servers van rFactor 2 domineert. Iedereen mag meedoen en McLaren zal gedurende een intensief traject de meest geschikte rijder eruit filteren.

Onderstaande video legt uit hoe het in z’n werk gaat, succes!