Charlie Whiting verklaart reden voor valse start

Aanvankelijk dachten we dat Lance Stroll verantwoordelijk was voor de afgebroken start, maar in dit geval blijkt de rookie onterecht de schuld te hebben gekregen.

Wacht je een hele winter lang op de start van het nieuwe F1-seizoen, is het eindelijk zover, breken ze de start af. Nóg een extra rondje wachten. Man man man…

Afgebroken starts gebeuren wel vaker in de F1. Soms wordt de startsequentie onderbroken omdat iemand een probleem heeft met zijn auto. Een enkele keer zet een F1-coureur ook wel eens zijn auto op de verkeerde plek. Een schrale troost als je weer eens aan de verkeerde kant van de pomp parkeert bij het tankstation: zelfs de beste coureurs ter wereld maken nog wel eens dat soort foutjes.

Vanochtend was het echter niet direct duidelijk wie of wat de afgebroken veroorzaakte. We kregen een onboard te zien van Hulkenberg, maar daar was eigenlijk niks geks op te zien. Nadien wezen de Duitse commentatoren brokkenpiloot Lance Stroll aan als de schuldige, maar dat bleek dus achteraf niet te kloppen. Niemand kreeg ook een straf of iets dergelijks. Normaal moet de overtreder zijn plaats op de grid opgeven en vanuit de pitstraat starten.

Wat blijkt nu: een van de marshals naast de baan en in het verlengde daarvan Charlie Whiting ‘jumped the trigger’. Of nou ja, eigenlijk juist niet dus, want het startschot bleef uit. De marshal die naast Daniil Kvyat stond drukte volgens Autosport op een knop waardoor de wedstrijdleiding het idee had dat er een probleem was. Achteraf gezien bleek dat niet het geval te zijn. Uit voorzorg werd de start desalniettemin afgebroken.

Dat Charlie niet bereid is om risico’s te nemen dat weten we van de ettelijke starts achter de Safety Car wanneer de baan een beetje vochtig was. Maar in dit geval is de beslissing wel begrijpelijk. Of de marshal is getrakteerd op een onvrijwillig potje Australian Rules Football is niet bekend.