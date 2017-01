Chase Carey: F1 races moeten superbowls worden

En een nieuwe, extra race in 'Murica moet net zoals het land zelf een lichtend voorbeeld worden.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen week flink wat F1 nieuws voorbij is gekomen in de anders zo rustige wintermaanden. Deels heeft dit te maken met ’s lands fascinatie voor Max Verstappen, held van Oranje. Maar daar waar er nieuwe protagonisten opstaan, vallen er ook oude in het zwaard. Onlangs trof dat triestige lot iemand waarvan menigeen had verwacht dat hij nooit de F1 zou verlaten, Bernie Ecclestone.

Bernie regeerde de F1 jarenlang met ijzeren hand, hoewel hij de laatste jaren tot zijn frustratie niet meer zelf alle beslissingen kon nemen. De teams waren er al in geslaagd een deel van de macht naar zich toe te trekken. Toch laat het afscheid van de kleine Bernie een groot gat achter. Zo groot dat nieuwbakken F1-eigenaar Liberty Media het nodig achtte niet één, maar drie vervangers aan te stellen. Ross Brawn, Chase Carey en Sean Bratches zijn de huidige head-honcho’s van de sport.

De eerste twee laten de inwerkperiode voor wat die is een gooiden er afgelopen week meteen wat proefballonnetjes uit. Even wat ideeën spuien aan de media en dan maar eens kijken wat de respons is, zo lijkt het devies. Het bleef trouwens niet alleen bij hypotheticals, want enkele regelwijzigingen die al in het vat zaten, zijn ook maar meteen officieel bevestigd. De coureurs mogen vanaf 2017 naar hartelust botsen en als ze dat doen krijgen we direct nieuw spektakel doordat er bij een Safety Car een nieuwe staande start komt.

Doch niet alleen wat de technische kant van de sport betreft zijn er de nodige wijzigingen op handen. Chase Carey is namelijk van mening dat de F1 veel efficiënter gerund kan worden. Hij wil graag nieuw publiek aanboren, bijvoorbeeld door eindelijk nieuwe media-vormen te omarmen. Maar dat is niet het enige wat Chase voor ogen heeft. Wat hem betreft worden F1 races Superbowlesque evenementen.

De Amerikaan leeft daarbij uiteraard enigszins bij de waan van de dag. American Football feest Superbowl LI wordt namelijk georganiseerd op 5 februari van dit jaar. Dit jaar staan de New England Patriots tegenover de Atlanta Falcons om elkaar chronische traumatische encefalopathie te bezorgen. Mocht de 39-jarige Tom Brady zijn Patriots naar de overwinning leiden, wint hij de superkom voor de vijfde keer. De grootste wedstrijd van deze prachtige sport wordt elk jaar bekeken door ongeveer één op de drie Amerikanen. Daarmee is het echt een volksfeest, waarbij de grootste artiesten optreden in de halftime show en bedrijven miljoenen betalen voor korte reclamespotjes.

Chase zou volgens The Irish Times graag zien dat iets soortgelijks gaat gelden voor elke F1 race. Het liefst ziet hij dat fans een lang weekend of een weekje vakantie komen vieren in een stad, waarbij de race dan moet gelden als de hoofdattractie. Als ideale plaatsen om dit concept van de grond te krijgen denkt Carey aan New York, Los Angeles, Miami of Las Vegas. Ongeveer de steden waar zich ooit een GTA heeft afgespeeld dus.

Toch zijn er ook alweer naysayers. Zo heeft Toto Wolff al aangegeven dat hij er een beetje voor vreest dat de F1 teveel een beta-test wordt. De Oostenrijkse creatie van Cyberdyne Systems is bang dat de huidige fans zullen afhaken als de F1 teveel verandert. Heeft hij daar een punt of zie je de aanpak van de nieuwe F1-overlords wel zitten?