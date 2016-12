Check de gelifte Volkswagen Golf R in al zijn glorie [updated]

Na de lift van de huis-tuin-en-keuken Golf zien we hier voor het eerst wat Volkswagen zoal strakgetrokken heeft op de brute Golf R.

Een dikke drie jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met de Golf 7 R. De belangrijkste cijfers destijds: 1 op 14,1 voor de handbak en 1 op 14,5 voor de DSG variant. Oh ja, en 300 pk uit een geblazen 2.0-liter grote motor.

Via een man in winterjas kregen we net ten gehore dat de de configurator voor de gelifte Golf R inmiddels live is in Duitsland. De belangrijkste cijfers nu: 1 op 12,7 voor de handbak en 1 op 14,3 voor de versie met de nieuwe zeventraps DSG. Oh, en 310 pk uit een geblazen 2.0-liter grote motor.

De belangrijkste technische vernieuwing lijkt zodoende de 7-traps Direkt Schalt Getriebe te zijn. Voorheen had de Golf R met flippers zo’n zelfde bak alleen dan met zes verzetten. Afgezien daarvan profiteert de Golf R mee met de vernieuwingen die we al gezien hebben bij de facelift van de reguliere Golf. Zo is de Golf R nu ook weer helemaal up-to-date dankzij een joekel van een scherm in de middenconsole en slimme automatische systemen om botsingen te voorkomen.

Optisch zien we vooral aan de voorkant wat wijzigingen. Apart genoeg lijkt de agressie van de vorige Golf R er een beetje uit te zijn. Bij de nieuwe Golf R zit er vooral wat extra zwart plastic op een verder redelijk standaard ogende neus. Op een forum wordt ‘ie zelfs al vergeleken met de Golf Alltrack. Wellicht een bewuste keuze van Volkswagen om de topper uit de reeks wat ingetogener te maken ten opzichte van de schreeuwerige GTI.



Bedankt Eren voor de tip!



UPDATE: We hebben nu ook officieel bericht binnen van Volkswagen dat de Golf R vanaf nu te bestellen is in Duitsland. De Duitse vanafprijs bedraagt 40.675 Euro. De Variant met DSG kost minimaal 44.800 Euro. De hatchback spurt uitgerust met DSG in 4,6 tellen naar ‘de honderd’.