Chicken Vindaloo! Bernie komt terug in de F1?

Het zal toch niet?

De Zwitserse krant Blick brengt Bernie in verband met een overname van Force India. Het Indiase team behaalde vorig jaar het beste resultaat uit haar geschiedenis door als vierde te eindigen in het WK bij de constructeurs. Het is echter geen geheim dat teambaas Vijay Mallya al enige tijd in de problemen zit. Onlangs werd hij zelfs gearresteerd in Londen.

Autocar bracht vorige week al naar buiten dat een groep investeerders interesse hebben in het team en het om willen dopen tot Brabham. Er zouden grootse plannen zijn om ook een supercar voor de straat te gaan bouwen onder de merknaam, naar voorbeeld van McLaren. Dat soort wilde plannen hoor je echter wel eens vaker in de wandelgangen, maar het leek ons op dat moment weinig concreet.

Nu wordt het verhaal echter interessanter. F1-kenners zullen namelijk weten dat Bernie Ecclestone in de vroege oudheid team-eigenaar was van Brabham. Van 1972 tot en met 1987 runde de Brit het team en kende hij behoorlijk wat succes. Direct in het geheugen springen de Brabham BT46 Fan Car waarmee Niki Lauda de Zweedse Grand Prix won in 1978 en de BT52 met vuurspuwende BMW-bom in de staart waarmee Piquet kampioen werd in 1983.

Dat Ecclestone nog niet klaar is met de F1 bleek al eerder toen hij bezig leek te zijn met een alternatief kampioenschap. Die exercitie werd echter al snel afgeschoten. Dat Bernie door Chase Carey van Liberty Media weggepromoveerd is naar een erebaantje zonder inhoud zit de oude Brit naar verluidt totaal niet lekker. In Bahrein en in Sochi was hij dan ook weer prominent aanwezig in de paddock. Even babbelen met Putin et cetera, je kent het wel.

Struikelblok voor de overname is momenteel het bedrag dat Vijay wil hebben voor het team. Vijay en zijn zakenpartner Subrata Roy willen naar verluidt zo’n 250 miljoen Euro zien. De groep ge├»nteresseerden denkt eerder aan een kleine 200 miljoen. Wat geld van Bernie zou dus welkom zijn. We zijn benieuwd of de 86-jarige de trekker overhaald.