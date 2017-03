Chinezen: Mercedes pleegt plagiaat

Het moet niet gekker worden.

Geregeld worden we weer verrast met een nieuwe auto uit China. Hun autoindustrie is nog niet zo oud, dus is het logisch dat ze design-technisch af en toe leentjebuur spelen bij gerenommeerde fabrikanten. Immers, waarom zou je het wiel opnieuw proberen uit te vinden? Dat heeft geleid tot een aantal bizarre creaties die iets tè veel leken op bestaande auto’s. Deze ‘vrije interpretatie’ op de Range Rover Evoque en Porsche Macan zijn gewoon stuitend te noemen. Nu zijn er wijze filosofen die beweren dat imitatie de meest oprechte vorm van vleierij is. We kunnen stellen dat in China ‘schending van het auteursrecht’ een holle frase is.

Dat brengt ons op de Mercedes Generation EQ. Waarde collega @Jaapiyo heeft onlangs nog alle ins & outs met jullie gedeeld. Kort samengevat: Mercedes komt met een serie volledig elektrische auto’s waarvan deze SUV-concept de voorbode is. Niets mis mee, zou je zeggen.

Nu denken ze daar Chery heel erg anders over. Chery is in China een behoorlijk grote speler op het gebied van middenklasse auto’s. Hele generieke burgerbakken voor mensen die honden niet als huisdier zien. Het feit wil dat Chery zelf ook heel erg milieuvriendelijk bezig is en derhalve ook met elektrische auto’s op de markt komt. Eén van hun wapenfeiten heet de Chery EQ en de oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat die typenaam krek eender is met de nomenclatuur van Mercedes.

Dat zit Chery heel erg dwars. Dermate dwars zelfs dat het merk een klacht heeft ingediend bij het Handelsmerk register bij de lokale Kamer van Koophandel. Hiermee hoopt Chery te voorkomen dat Mercedes-Benz de typenaam ‘EQ’ gaat gebruiken. Een woordvoerder zegt: “Als Mercedes deze naam gaat gebruiken in China, dan overtreedt het onze handelsmerkrechten. De Mercedes-Benz EQ en onze EQ lijken extreem veel op elkaar. Hun product is namelijk ook elektrisch.”

Nou weten wij niet wat voor oogafwijking de beste woordvoerder heeft, maar even voor de goede orde, dit is de Mercedes-Benz EQ:

En dit is de Chery EQ:

Opmerkelijk dat Chery de auto’s “extreem veel op elkaar” vindt lijken. Want zoals elk persoon kan zien zijn er wel een paar verschillen. Sterker nog, alleen de naam is gelijk. Maar bij Team Autoblog kijken we graag even verder. Want de Chery EQ is de elektrische variant van de Chery QQ, een boodschappenbarrel je je dooie hond nog van af zou trappen. Maar hoe zag de allereerste Chery QQ er ook al weer uit? Oh ja, zo:

Een model waarvan Daewoo vond dat het nogal veel op hun Matiz leek. Chery zelf vond toen van niet. Oordeel zelf:

