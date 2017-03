Circuit Zandvoort: nieuwe naam, nieuwe F1-race?

Dit nieuwe logo werd vandaag samen met de nieuwe naam voor het eerst aan de wereld getoond tijdens de persdag voor de Jumbo Racedagen van 20 en 21 mei. En dat alles in het bijzijn van Max Emilian!

Prins Bernhard is lekker bezig om zijn stukje asfalt in de duinen te onderhouden en te ontwikkelen. De ultieme droom is natuurlijk om de F1 weer terug naar de duinen te halen voor het eerst sinds het prachtige jaar 1985. Op het moment van schrijven worden er al studies verricht om te kijken of dit financieel haalbaar is. Maar laten we eerlijk zijn, voordat de F1-bolides weer op de baan zullen racen zal er nog het nodige moeten gebeuren. Bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid.

In de tussentijd zit het circuit echter niet stil en probeert het andere aansprekende raceklasses te strikken. In augustus van dit jaar staat bijvoorbeeld weer een DTM-race op de kalender. Ook wordt er nu al het nodige werk verricht aan de baan. Onlangs werd er namelijk nog een nieuwe lap asfalt neergelegd. Team autoblog heeft een en ander al even onderworpen aan gedegen testwerk tijdens de Junkyard race. De beloofde twee tellen winst zaten er net niet helemaal in, maar met name collega @rubenpriest en ondergetekende waren desalniettemin domweg verbluffend snel onderweg in de wijlen Kromdeo. VROAAAAR!