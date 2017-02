Citroën C-AIRCROSS Concept: compacte SUV in de maak

De Citroën C-AIRCROSS Concept moet ons warm maken voor een nieuwe compacte SUV, gebaseerd op de C3.

Het is net als bij de eerdere AIRCROSS concept te mooi om vrij te vertalen, dus ik copy-paste even wat Citroën wilt dat u in deze compacte SUV ziet in het design:

“C-Aircross Concept marks its difference into the world of SUVs with its totally strong, original and fresh attitude. It has a unique morphology and a right balance between protection and fluidity of lines. Its modern body style comprises generous shaped parts which contrast with strong graphic features and splashes of colour. Its also suggests an impression of space on board, where colours and materials creates a both technical and relaxed atmosphere in a very stripped back style.”

Totaal sterk, origineel, een frisse houding, een suggestie van ruimte aan boord, enzovoort. Oordeelt u vooral zelf of u de marketingpraat aanneemt of niet. Wel een coole feature: suicide doors voor de achterpassagiers! En het eenspaaksstuur is terug, dat vinden we ook tof. Verder zit de C-AIRCROSS natuurlijk bomvol met de nieuwste gadgets en gekkigheden op het gebied van connectiviteit, comfort (onder de noemer Citroën Advanced Comfort) en veiligheid.

Het moet ons allemaal natuurlijk voorbereiden op een compacte SUV onder de C4 Cactus, op basis van de Citroën C3. Plaatjes kijken in de gallery!