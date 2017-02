Commissaris politie: ‘snelheidsbegrenzer in elke auto’

En dat niet alleen, ook een ademslot en smartphone 'blocker' zouden in elke automobiel aanwezig moeten zijn.

Vorig jaar bleek dat voor het eerst in 40 jaar het aantal verkeersdoden fors is toegenomen, van 570 in 2014 naar 621 in 2015. Over 2016 zijn op dit moment nog geen cijfers bekend, maar volgens politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt gedragen automobilisten zich steeds slechter. Afleiding (met name door telefoons), drankgebruik en een te hoge snelheid zijn volgens hem steeds vaker aan de orde.

Reden genoeg om te pleiten voor apparatuur in elke auto die deze drie automobiele zonden moet voorkomen: een alcoholslot, snelheidsbegrenzer en een apparaatje dat er voor zorgt dat je niet kunt appen of mailen met je smartphone. Navraag door de Telegraaf bij landelijk verkeersofficier Achilles Damen kan rekenenen op instemmende geluiden. Damen is, mits er geen juridische haken en ogen aan zitten, voorstander van de plannen van Van Hasselt.

Dat is uw scribent overigens allerminst. Had je niet verwacht he? Wat mij betreft is een zero tolerance-beleid wat betreft het consumeren van alcohol en autorijden prima. Drank en verkeer gaan nu eenmaal niet samen. Ook het gebruik van telefoons tijdens het rijden mag wat mij betreft keihard worden aangepakt.

Alleen krijg ik nu het idee -en cijfers ondersteunen dit- dat er vooral geld binnengeharkt wordt met trajectcontroles, terwijl slecht gemanierde snelweggebruikers grotendeels met rust worden gelaten. Ter illustratie, in de periode mei-augustus 2016 werden bijna 3,4 miljoen verkeersovertredingen uitgeschreven, waarvan slechts in 110.000 gevallen automobilisten daadwerkelijk staande zijn gehouden. Laat de politie nu gewoon eens al die minkukels die het aangeven van richting bij het wisselen van rijbaan al te veel moeite vinden van de weg halen voor een gesprekje. Al die linksplakkers die meer aandacht hebben voor hun telefoon dan voor een goede doorstroming aanspreken op hun gedrag. Het plaatsen van kastjes en begrenzers gaat voor de politie alleen maar een excuus zijn om nog minder fysiek te controleren op wangedrag.

Het grootste probleem van de moderne automobilist is een gebrek aan inlevingsvermogen. Als we met z’n allen weer gaan begrijpen dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig verkeer en onze ogen verder kijken dan onze eigen motorkap, dan zou dat al een flinke slok op een borrel schelen. Waarmee we gelijk nog een probleem oplossen…

