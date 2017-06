Computergame onthult looks van de nieuwe M5

I feel the need...the need for speed.

Opschudding op de redactie. Vanaf deze middag puilt onze mailbox uit van de mailtjes over de nieuwe Need For Speed game genaamd. Tsja, welke autoliefhebber is er nu niet opgegroeid met deze klassieker onder de racegames. De mailtjes hadden echter niet als doel om ons vast uit te nodigen voor een potje online racen.

Op de cover van de game staat namelijk een tunertastische rode Nissan R34 Skyline GT-R. Maar wat is dat nou vlak naast die rice-rocket? Nee, niet die gele offroad-Amerikaan, aan de andere kant. Is dat niet de nieuwe BMW F90 M5? Het lijkt er in ieder geval wel op!

Zoals bekend is de F90 M5 nog niet officieel voorgesteld, dus we hebben hier wellicht met een primeur te maken. Hoewel de exclusieve samenwerking tussen NFS-maker EA Sport en Porsche inmiddels voorbij is, werkt de game-maker nauw samen met autofabrikanten om zo realistisch mogelijke polygonen op je scherm te toveren. Het zou dus zowel kunnen gaan om een oprecht lek, of om een geco├Ârdineerde actie met BMW om de M5-hype onder jeugdige fans nog wat op te pompen.

Enfin, we zien eigenlijk wat we al verwachten van de nieuwe M5, namelijk agressieve bumpers en luchtgaten in de stijl van alle andere M-modellen. Specs van de F90 zijn al langer bekend, die vind je bijvoorbeeld HIER.



Bedankt iedereen voor de tips!