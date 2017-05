Configureer dit miljoenenjacht met Porsche-invloeden

Even een bootje van enkele miljoenen samenstellen in de baas z'n tijd.

Boten en autofabrikanten, een combinatie die niet vreemd is. Onder andere Bugatti doet dingen met jachten en Mercedes bijvoorbeeld ook. Dit nieuwe miljoenenjacht heeft een vleugje Porsche in zich.

De GTT 115 is namelijk door Dynamiq ontwikkeld in samenwerking met Studio F.A. Porsche. Het vaartuig is er vanaf slechts 11,9 miljoen euro. Deze prijs kun je echter flink opvoeren door los te gaan in de configurator. Dit is dan ook geen kinderachtige optielijst. Vink je het Sport-pakketje aan dan mag je 250.000 euro bijleggen. Een zonnedek met een bar? 55.000 euro alstublieft. Zelfs een gloednieuwe Porsche Panamera 4 E-Hybrid kan worden aangevinkt op de optielijst, voor 131.200 euro. De duurste optie is een Glyn Peter Machin-interieurdesign. Het opleuken van je superjacht met dit extraatje kost 355.000 euro.

Met mijn bescheiden configuratie kom ik uit op een totaalplaatje van ruim 13,4 miljoen euro. Dit is echter niet full option. Wellicht dat jij hier dus nog overheen weet te gaan. Doe je best!