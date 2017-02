Crap… Binnenkort ook trajectcontroles op N-wegen

Is het soms blue monday?

Enkele dagen terug tikten we nog dat VVN de snelheden op provinciale wegen wil verlagen naar 80 km/u. Op sommige van die wegen mag nu nog 100 km/u gereden worden, maar er gebeuren naar de mening van VVN verhoudingsgewijs teveel ongelukken en dat moet afgelopen zin. We hebben de comments onder dat artikel zojuist nog eens doorgenomen en het lijkt erop dat jullie het roerend met VVN eens zijn.

In dat geval hebben we goed nieuws voor je, want landelijk verkeersofficier Achilles Damen (Koos Spee 2.0) heeft aangekondigd dat we binnen nu en twee jaar ook trajectcontroles op provinciale wegen gaan krijgen. Trajectcontrole vinden nu alleen nog plaats op snelwegen, maar vanwege het veiligheidsissue (zie VVN hierboven) wil men de boel uitbreiden naar provinciale wegen.