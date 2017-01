Cruise control bij gladheid? NIET doen!

Het lijkt misschien logisch om juist bij lastige weersomstandigheden de cruise control aan te zetten. Toch hebben we genoeg argumenten gevonden die ervoor pleiten om dat juist niet te doen.

Cruise control is zeker op een lekker rustige snelweg een geweldige techniek om boetes te ontlopen, de rechtervoet wat rust te gunnen en sowieso meer rust aan boord van je voiture te creëren. Bij gladde weersomstandigheden is het echter verstandiger om zelf de controle te houden. Inderdaad, de belangrijkste reden staat al in voorgaande zin: zelf de controle houden.

Net als bij uitrollen in z’n vrij geef je bij het inschakelen van de cruise control wat controle uit handen. Op zich geen ramp, maar bij onverwachte zaken ben je er altijd sneller bij als je gewoon zelf het voertuig bedient. In het geval van cruise control moeten we daar nog bij vermelden dat veel auto’s het systeem uitschakelen zodra de rem wordt ingetrapt. Bij sneeuw, ijzel of hevige regenval (aquaplaning) is dat precies níet wat je wilt doen.

Daarbij komt nog dat het voertuig door verlies van grip af kan gaan remmen. Op het moment dat de cruise control staat ingeschakeld zal de auto in die situatie volautomatisch gas bijgeven. Ook dat kan vervelende gevolgen hebben en zelfs leiden tot crashes. Een zoekrondje op internet levert diverse verhalen op van onfortuinlijke figuren die hun auto in de greppel parkeerden omdat de auto ineens een pufje gas gaf.

Long story short: bij gladde, verraderlijke weersomstandigheden doe je er verstandig aan om de controle te allen tijde zelf in handen te houden. Durf je dat niet? Geen nood. Pak de trein of blijf thuis.

Foto: een Ferrari FF in de sneeuw door @larsyboy1997 via Autojunk