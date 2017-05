Gaaf: een BMW E30 M3 van LEGO

Een dikke must voor de BMW-liefhebber.

Via het ideeën-panel van LEGO komen de meest gave concepten voorbij. Ook op automotive gebied. Wat te denken van DEZE Chiron of DEZE 205 T16 Group B. Je zou er bijna een lijstje over kunnen schrijven.

Een ander aardig concept wat momenteel op LEGO Ideas staat is een BMW E30 M3. Sinds oktober 2016 zoekt de maker support om het project van de grond te krijgen. Tot nu toe hebben 806 supporters laten weten het idee te ondersteunen. Het project heeft nog 215 dagen te gaan.

Het LEGO-model beschikt over een dashboard, een uitneembare motor en onder andere de deuren kunnen worden geopend. De kerel achter het idee heeft drie M3’s gemaakt: een zwarte, rode een een gele. De rode moet naar eigen zeggen het ‘LEGO-gevoel’ uitstralen dankzij de puntjes. Het is nu afwachten of de M3 door middel van een klein legioen aan supporters het tot een productiestadium weet te schoppen.