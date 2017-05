Cyberaanval op garages in Nederland

Best brutaal: de daders vragen ook nog eens om losgeld.

Het van origine Britse bedrijf Q-Park is getroffen door een cyberaanval, samen met een groot aantal andere organisaties. Dat meldt het bedrijf zelf op Twitter. Ook in ons eigen kikkerlandje waren er diverse garages die hinder ondervonden door de aanval.

In Hoofddorp, Veenendaal en zelfs Rotterdam zijn de garages getroffen. Het bericht dat op het scherm te lezen valt is niet bijzonder geruststellend. Er wordt namelijk verzocht losgeld te betalen om weer toegang te krijgen tot de computer. Dat heeft op sommige locaties al voor de nodige commotie gezorgd, zoals bij Rotterdam Alexandrium Megastores, alwaar de gedupeerde parkeerders de slagbomen met brute kracht handmatig openden. Dat is in elk geval beter dan met de auto je zelf uitgang verschaffen.

De aanval lijkt niet specifiek gericht op Q-Park. Er werden gisteren veel organisaties en bedrijven getroffen door deze uiterst laffe daad. Tot zover bekend is met Q-Park slechts één organisatie in Nederland aangevallen. Rusland, Groot-Brittanië en Spanje zijn het meeste de dupe van de zogenaamde ‘WannaCry’-ransomware aanval.