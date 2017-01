Dakar: Carlos Sainz moet opgeven na grote crash

Het is over en uit voor de vader van die andere Carlos Sainz.

De winnaar van 2010 én een van de kandidaten voor de eindoverwinning van 2017 ligt uit de race. Gisteren maakte hij een flinke klapper toen hij probeerde wat verloren tijd goed te maken. Hij wist nog wel het bivak te bereiken, maar vroeg zichzelf al hardop voor de tv-camera’s af of hij vandaag nog wel van start kon gaan. Was het niet vanwege de auto, dan wel vanwege de blessures die hij zelf had opgelopen tijdens het ongeluk.

Over zijn lichamelijk gesteldheid hoeft Sainz zich wedstrijdtechnisch geen zorgen meer te maken, want zijn monteurs zijn tot de conclusie gekomen dat het repareren van de Peugeot 3008DKR onbegonnen werk is. Eerder moest Toyota-coureur Nasser Al-Attiyah al de race verlaten vanwege technische malheur. Sainz’ collega Cyril Despres gaat na de vierde etappe aan de leiding, voor mede-Peugeot-rijder Peterhansel. MINI’s Hirvonen staat derde, Loeb staat vierde en op de vijfde stek vinden we Toyota-rijder Nani Roma.

Bij de vrachtwagens wist Gerard de Rooy veel van zijn eerder verloren achterstand goed te maken door de vierde etappe te winnen. Dmitry Sotnikov (Kamaz) gaat aan de leiding met twee minuten op De Rooy’s teamgenoot Villagra. Kamaz-coureurs Nikolaev en Shibalov volgen beide met rond de 5 minuten achterstand, De Rooy is vijfde met een klein kwartiertje op de leider.