Dakloze rijdt Mazda RX-8 en nog 11 auto’s in de puinpoeier

Met een blikje Jack Daniels in de hand, scheur ik door de Amsterdamse Pijp...tegen de rijrichting in, ver van huis, maar in mijn sas...

In Amsterdamse wijk De Pijp richtten twee lieden zonder vaste woon- of verblijfplaats gisterennacht een enorme ravage aan. Rond half twee ’s nachts barstte de hel los toen de bestuurder op hoge snelheid en tegen de rijrichting in de Tweede van der Helststraat in scheurde.

De respectievelijk 25-jarige en 21-jarige inzittenden van de auto werden na het voorval aangehouden. Van een van de twee is ook het rijbewijs ingevorderd omdat hij teveel gedronken zou hebben. Bij de ander is bloed afgenomen om vast te stellen of ook hij te diep in het glaasje blikje Jack Daniels heeft gekeken.

Wie van de twee er aan het stuur zat is overigens volgens De Telegraaf nog niet geheel duidelijk. Op de beschadigde auto’s zijn briefjes achtergelaten door de politie met het verzoek dat de eigenaren zich komen melden.

Image-Credit: Martin Damen via Twitter