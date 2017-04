Dame in Lambo rijdt 40 km/u over A8 bij Zaandam

Ze trok de aandacht vanwege haar rijgedrag.

Een bijzonder voorval, afgelopen nacht op de A8 bij Zaandam. Een vrachtwagenchauffeur zag omstreeks 04:15 een Lamborghini rijden op de snelweg met een snelheid van ongeveer 40 km/u. De auto slingerde over de weg en de kans op een ongeval was groot. De chauffeur besloot niet te wachten totdat het fout zou gaan en schakelde de politie in.

Toen agenten arriveerden zagen ze de supercar inderdaad zeer langzaam over de snelweg rijden. De remlichten gingen telkens aan en uit en de Lambo reed bijna tegen de vangrail aan. De agenten besloten in te grijpen en gaven een stopteken.

Achter het stuur bleek een 28-jarige Amsterdamse in een beschonken toestand te zitten. De dame blies 580 ug/l, twee keer meer dan toegestaan. Ze werd aangehouden en mocht mee naar het bureau. Het rijbewijs van de vrouw werd ingevorderd.

Foto: een Huracán ter illustratie, via @jeffreyderuiter op Autojunk. Met dank aan @ascarigt voor de tip!