Daniel Ricciardo krijgt straf na de race

Concullega Sergio Perez is ook het bokje.

Daniel Ricciardo en Sergio Perez hebben na de race in China een tik op de vingers gekregen van de FIA. Vooralsnog blijft dit zonder gevolgen voor de twee belhamels, maar mochten ze nog twee keer in de fout gaan dan volgt een gridstraf.

Je zou het misschien denken, maar Ricciardo kreeg de straf níet omdat hij het gore lef had om Max’ podium te bedreigen in de slotfase van de race. Sterker nog, de straf voor hem en voor Sergio heeft überhaupt niks te maken met de gebeurtenissen op de baan. Maar wat is er dan aan de hand?

Wel, voorafgaand aan elke Formule 1 race wordt het volkslied gespeeld van het organiserende land. De coureurs worden geacht daarbij aanwezig te zijn en op gepaste wijze voor zich uit te staren. Je raadt het al: Ricciardo en Perez hadden kennelijk geen trek in het Chinese volkslied en lieten verstek gaan. Beiden kregen hiervoor een officiële reprimande.

Na de race gaf Ricciardo over zijn duel met Max overigens te kennen dat het in zijn ogen nooit echt tot een duel is gekomen. Het geijkte inhaalpunt op de baan is de hairpin na het lange rechte stuk, maar volgens Ricciardo was de binnenkant van de bocht daar nog nat. Zodoende kon hij naar eigen zeggen geen echte poging doen om Max in te halen.