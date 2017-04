Daniil Kvyat: Carlos Sainz is nooit mijn mattie geweest

De jarige Rus gooit de knuppel in het hoenderhok.

Is dit het begin van hoofdstuk nummer 3.167 in het grote boek van F1 teamgenoten die niet goed door een deur kunnen? Het zou zo maar eens kunnen. Om meerdere redenen is Daniil Kvyat deze week een man waar vele ogen op gericht zijn in de wereld van de F1. Ten eerste is hij vandaag jarig! Gezien het feit dat Kvyat al het nodige heeft meegemaakt in zijn F1-carrière zou je wellicht denken dat hij minimaal een jaar of 25 is, maar niks is minder waar. De Rus mag vandaag 23 kaarsjes uitblazen.

Maar dat is niet de enige reden dat de voormalig GP3 kampioen deze week in de belangstelling staat. Dit weekend staat namelijk zijn thuis-GP op de planning in Sochi. Laat het nu net deze race zijn waar hij vorig jaar zijn demotie naar Toro Rosso beklonk door twee keer tegen Vettel aan te rijden. Vanaf de race in Spanje zat Max in zijn Red Bull en de rest in geschiedenis.

Los van de tumultueuze race in Rusland was een van de redenen dat Kvyat naar Toro Rosso werd gestuurd het feit dat het niet boterde tussen Max Verstappen en zijn toenmalige teamgenoot Carlos Sainz. De twee jonge honden van Toro Rosso wisten vanaf het begin dat ze waarschijnlijk om één been moesten vechten en dat zorgde voor grote spanningen binnen het team. Uiteindelijk leerde Sainz de les die waarschijnlijk nog velen na hem zullen leren: als twee coureurs vechten om één been gaat Max er mee heen.

Naast de teleurgestelde Carlos was vooral Kvyat kind van de rekening. Hij kwam in een Toro Rosso terecht die naarmate het seizoen vorderde steeds minder competitief werd en verbleekte doorgaans in vergelijking met Sainz. Die laatste gaf Max dan ook nog een tikje na door te zeggen dat zijn verstandhouding met Kvyat veel beter is.

Máár, bij Kvyat lijkt het heilige vuur dit jaar weer enigszins te branden. In de kwalificaties staat Daniil 2-1 voor ten opzichte van Sainz. Oké, in China kreeg Sainz geen kans het beter te doen vanwege een geplofte motor in Q1, maar ook daarvoor leek Kvyat al de snellere van de twee. Zelfs in Australië, waar Sainz het duel won, was het verschil zeer minimaal. De Rus heeft de snelheid er dus lekker inzitten, hoewel dat zich nog niet vertaald heeft naar een dikke puntenscore.

Desalniettemin lijkt het besef bij Kvyat ingedaald te zijn dat hij minimaal dicht in de buurt van Sainz moet blijven dit jaar als hij niet met pensioen wil voor zijn 25ste. Daarbij hoort in de F1 ook: ferme taal naast de baan. In gesprek met het Russische SportFM deelt Kvyat de eerste hoek uit aan Sainz:

“Ik ben nooit vrienden geweest met Carlos. We communiceren goed met elkaar en hebben respect voor elkaar, maar op het circuit bevecht ik ‘m tot het bittere einde. Op het moment hebben we geen problemen met elkaar, maar er kan nog van alles gebeuren. Hopelijk gaan we niet over de grens.”

Carlos mag dit jaar dus aan de bak als hij echt die transfer naar een topteam wil afdwingen. Persoonlijk heb ik Daniil in ieder geval alvast opgenomen in mijn eigen L34DF00T-Supertec team.