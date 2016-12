De 10 best gelezen artikelen op Groen7 van 2016

Er staat zowaar non-Tesla-nieuws in de top 10!

Elektrisch rijden is de toekomst en dus vind je al zo’n vijf jaar elke dag elektrisch/duurzaam/groen autonieuws op Groen7.nl. En zoals te doen gebruikelijk blikken we zo tegen het einde van het jaar even terug en kijken we van welk groen autonieuws jullie stekkertje ging gloeien. Guess what? Tesla is rijkelijk vertegenwoordigd in de lijst, met vijf van de tien topnoteringen. En dat de dit jaar gepresenteerde Tesla Model 3 het populairst is gebleken, zal evenmin een verrassing zijn. Al is het maar omdat Elon zelf niet erg scheutig was met info bij de introductie van de betaalbare Tesla en jullie dolgraag wilde weten wat dan die vijf feitjes waren. En anders wil je dat nu wel weten…

Nu steeds meer automerken met elektrische modellen komen, wordt groen autonieuws alleen nog maar relevanter, dus ook in 2017 weet je waar je terecht kunt voor je stekkernieuws. Het schijnt zelfs dat de minister werkt aan een wetsvoorstel om nieuwe artikelen over benzineauto’s op Autoblog per 2025 te verbieden, je bent gewaarschuwd…

1. 5 interessante feiten over de nieuwe Tesla Model 3 (rubenpriest)

2. Deze groene occasions kun je beter links laten liggen (rubenpriest)

3. Lekker doortuffen: Volkswagen e-Golf met 300 km bereik (rubenpriest

4. Betalen om supersnel te laden voor Tesla Model 3 (rubenpriest)

5. Tesla’s Autopilot update faalt schromelijk (jaapiyo)

6. BMW komt met gloednieuw elektrisch model (dizono)

7. Tesla komt met Model S 60 en 60D (rubenpriest)

8. Formula Student-team pakt wereldrecord 0-100 km/u (rubenpriest)

9. Dit moet je weten over de nieuwe Volkswagen e-Golf (rubenpriest)

10. Dit is de duurste Tesla van Marktplaats (rubenpriest)