De 11 duurste Nederlandse kentekenplaten van 2016

Vermogend Nederland heeft afgelopen jaar niet stilgezeten en zette bepaald geen kinderachtige wagens op Nederlands kenteken. De gele plaat hierboven was alvast de duurste, maar wat is het?

Met dank aan de vrienden van kenteken.tv hebben we de tien duurste auto’s die in 2016 op Nederlands kenteken zijn gezet. Het gaat dan om de catalogusprijs volgens het kenteken, zowel nieuwe auto’s als geïmporteerde auto’s komen daarvoor in aanmerking. De Aventador is zeer goed vertegenwoordigd, waarbij ik moet aantekenen dat op plek 12 en 13 eveneens een Aventador te vinden is. De duurste is echter een McLaren P1, al betaalde vermoedelijk alleen de eigenaar van de Porsche 918 Spyder minder (lees: geen) BPM bij registratie.

Verder heb ik nog een leuke uitdaging voor onze trouwe Autojunk-spotters, want nog niet alle auto’s uit dit lijstje hebben jullie voor de lens gehad. In het geval van de 918 Spyder zal dat komen omdat deze koud twee weken op gele platen staat, andere auto’s rijden(?) al vele maanden rond en zijn wellicht onder de radar gebleven. Met name de SA Aperta (een blauwe, volgens het kenteken) is natuurlijk een potentiële topspot. Eeuwige roem ligt dus op jullie te wachten!

11. Rolls-Royce Phantom

Kenteken: JH-238-P

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 533.660 euro

Betaalde BPM: 95.823 euro

10. Rolls-Royce Phantom Coupe

Kenteken: JJ-063-Z

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 534.000 euro

Betaalde BPM: 95.823 euro

9. Ferrari F12tdf

Kenteken: JB-384-L

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 548.854 euro

Betaalde BPM: 101.597 euro

8. Lamborghini Aventador Superveloce

Kenteken: JK-962-F

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 551.976 euro

Betaalde BPM: 106.817 euro

7. Ferrari SA Aperta

Kenteken: JL-883-L

Bouwjaar: 2011 (import)

Catalogusprijs: 557.237 euro

Betaalde BPM: 126.415 euro

6. Audi A8L 4.0 TFSI

Kenteken: KN-268-T

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 562.863 euro

Betaalde BPM: 51.369 euro

Gezien het militaire kenteken, de absurd hoge catalogusprijs én het rijklare gewicht van 3685 kilo hebben we hier te maken met een gepantserde A8L Security. Vermoedelijk voor het vervoeren van buitenlandse staatshoofden.

5. Lamborghini Aventador Superveloce Roadster

Kenteken: JX-864-Z

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 566.133 euro

Betaalde BPM: 106.817 euro

4. Lamborghini Aventador Superveloce Roadster

Kenteken: JT-949-V

Bouwjaar: 2016 (nieuw)

Catalogusprijs: 593.842 euro

Betaalde BPM: 106.817 euro

3. Porsche 918 Spyder

Kenteken: KZ-342-D

Bouwjaar: 2014 (import)

Catalogusprijs: 780.450 euro

Betaalde BPM: n.b. (vermoedelijk niets)

2. Lexus LF-A

Kenteken: JJ-085-F

Bouwjaar: 2012 (import)

Catalogusprijs: 794.610 euro

Betaalde BPM: 111.119 euro

Vermoedelijk bovenstaand exemplaar, welke een jaar geleden bij Louwman Exclusive stond. Zo veel ‘gele’ LF-A’s zullen er immers niet zijn.

1. McLaren P1

Kenteken: JV-194-S

Bouwjaar: 2015 (import)

Catalogusprijs: 1.102.998 euro

Betaalde BPM: 18.615 euro (geen tikfout!)