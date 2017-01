De 5 best verkochte merken en modellen van 2016

Er werden heel weinig auto's verkocht, maar wat waren de auto's die WEL verkocht werden?

Nou, dat waren vooral Volkswagens, net zoals voorgaande jaren (zoals 2014 en 2015). Sterker nog, Volkswagen werd voor de twaalfde keer op rij het bestverkochte merk in ons land.

De bestverkochte merken in 2016 waren:

1. Volkswagen 43.819 stuks (marktaandeel 11,4 procent)

2. Renault 35.037 (9,2 procent)

3. Opel 32.500 (8,5 procent)

4. Peugeot 28.130 (7,3 procent)

5. Ford 21.365 (5,6 procent)

De bestverkochte modellen in 2016 waren:

1. Volkswagen Golf (inclusief Sportsvan) 12.432 stuks (marktaandeel 3,2 procent)

2. Renault Clio 10.730 (2,8 procent)

3. Volkswagen Polo 9.945 (2,6 procent)

4. Opel Astra 9.893 (2,6 procent)

5. Volkswagen UP! 8.638 (2,3 procent)

Volkswagen is dus bizar dominant in Nederland, met maar liefst 3 modellen in de top 5. In 2015 stond er eventjes een Peugeot 308 bovenaan, maar nu is het wederom de Golf die op de eerste plek staat. Je zou denken dat mensen eens iets anders willen dan een VW, maar jullie blijven het kopen!