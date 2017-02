De Alfa Stelvio-configurator staat online!

Klikken en kiezen maar!

Nederlandse Alfisti zullen nog effe geduld moeten uitoefenen, maar op de Italiaanse Alfa-site kun je vanaf nu losgaan met een heuse configurator voor de Alfa Romeo Stelvio. Gisteren meldden we al de prijzen en andere belangrijke info over de Italiaanse SUV, vandaag kun je zelf aan de slag met de configurator: we zijn nu al benieuwd naar het goede Stelvio-nieuws van morgen.

Autoblog zou Autoblog niet zijn als we niet even zelf aan de slag gingen met de configurator. Ondergetekende koos voor vrij ingetogen Grigio Vesuvio, gecombineerd met een setje 19 inch sportvelgen die het geheel net wat smeuïger maken. Zelf losgaan kan HIER. De Stelvio Quadrifoglio staat daar trouwens nog niet.

Dank aan Karim voor het tippen!