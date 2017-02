De Alpine A110: dit is de productieversie!

Van het wachten kregen we onderhand een baard, maar die mag eraf.

Heel verrassend zijn de kiekjes van de uiteindelijke A110 niet. Toch is het goed om te zien dat de conceptcar in grote lijnen overeenkomt met het productiemodel. Over die conceptcar gesproken: we hebben het over de Alpine Vision die een jaar geleden werd gepresenteerd.

Veel info geeft Alpine helaas niet. De auto staat op een volledig aluminium platform en ook de body werd uit dit materiaal vervaardigd om het gewicht laag en het fungehalte hoog te houden. De naam verwijst natuurlijk naar de oude A110 al zette Alpine de wereld op het verkeerde been door eerder nog de naam “A120” naar buiten te brengen.

Meer specs hebben we over een weekje, als de beurs in Genève in alle hevigheid losbarst.