De Amsterdamse politie doet Police Academy na

Hilariteit alom.

De politiemacht van Amsterdam Overtooms Sluis rukte gisteren in allerijl uit. Aanleiding was dit bericht afkomstig van de meldkamer:

“AD4201 en AD4202, vier mannen met bivakmutsen rennen met tassen naar een winkel. De personen hebben ook iets in hun handen. Let op uw eigen veiligheid.”

Een getuige meldde ook nog dat er een mogelijke vluchtauto in de omgeving stond. Alle reden dus voor de dienders om zich met enige haast naar de plaats des onheils te spoeden in hun Touran’s.

Aangekomen op de bestemming zagen de agenten inderdaad vier mannen met bivakmutsen een winkel binnen rennen. Nog een extra scheut adrenaline knalde door de aderen van de bromsnorren.

“Ter plaatse zagen wij de mannen, allen in het zwart gekleed en bivakmutsen op, inderdaad een winkel in rennen. Op zo’n moment is het snel schakelen om zo veilig mogeljk, maar adequaat te handelen.”