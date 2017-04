Hier, de Audi e-tron Sportback Concept

Een heuse designrevolutie bij De Boksbeugel?

“Gelekte” plaatjes van deze concept car circuleren reeds enkele dagen op het web, maar nu is dan officieel het doek van de e-tron Sportback Concept verwijderd. Een productieversie van deze kekke elektrokar moet in 2019 op de markt verschijnen en dat er een elektrische aandrijflijn in zit/komt zal weinig verbazing wekken.

De concept car is goed voor 435 pk, maar met een simpele druk op de knop worden dat 504 fluisterstille paarden. Het koppel bedraagt in de boostmodus een fijne 800 Nm. In 4,5 seconden staat 100 km/u op de klok en de actieradius bedraagt net als bij de VW I.D. Crozz en de Skoda Vision E Concept 500 kilometer, ditmaal dankzij een accupakket van 95 kWh.

Ondanks het gedrongen uiterlijk meet de Sportback Concept een stevige 4,9 meter in lengte, bij een breedte van 1,98 meter. Het apparaat is 1,53 meter hoog en de wielassen staan 2,93 meter uit elkaar. De bagageruimte heeft een capaciteit van 550 liter en de concept car staat op 23 inchers. Ook interessant: het Audi-logo op de bips doet dienst als derde remlicht.

Voor de productieversie van deze Sportback op de markt komt, kunnen we eerst onze borst nog natmaken voor de e-tron quattro die in 2018 op de markt verschijnt.